2023/01/14 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإنهاء التعاقد مع شركة وتعليق العمل بفحص “الهزة”.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبدالله في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء رسول: السوداني وجه بايقاف جباية مبلغ “الهزة” وانهاء عقده المركز الخبري الوطني.

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