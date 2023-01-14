ألقِ نظرة على أكبر تجمّع للسلاحف الصغيرة في العالم

2023/01/14 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر اللقطات الجديدة مئات آلاف صغار السلاحف النهرية في أمريكا الجنوبية تفقس بيضها.بدءًا من أواخر سبتمبر، يتجمّع قرابة 80 ألف سلحفاة بالغة على هذه الشواطئ لحفر الأعشاش ووضع البيض، إنه أكبر تجمع للسلاحف على هذا الكوكب.

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