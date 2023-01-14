روسيا تدرج وزير خارجية بريطانيا ورئيس أركانها العامة في قائمتها السوداء

2023/01/14 | 16:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم إدراج وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ورئيس أركان الجيش البريطاني باتريك ساندرز في قائمة العقوبات الروسية.وذكرت زاخاروفا أن قائمة العقوبات الجوابية الروسية، التي تم نشرها مؤخرا، تضم 36 شخصا.وأضافت: “بسبب استمرار الحكومة البريطانية بانتهاج الطريق المناهض لروسيا في يناير 2023، تقرر إضافة […]

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