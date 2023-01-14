2023/01/14 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار حديث حفيد نيلسون مانديلا، شيف زوليفوليل، في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر عن "تحرير الصحراء الغربية" باعتبارها "آخر مستعمرة إفريقية"، استياء واسعا في صفوف عدد من المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الجزائر.. وصف حفيد مانديلا للصحراء الغربية يثير غضب مغاربة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الجزائر.. وصف حفيد مانديلا للصحراء الغربية يثير غضب مغاربة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).