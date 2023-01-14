جملة توجيهات حكومية بينها تخص

2023/01/14 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بدراسة تنفيذ إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور، بالإضافة إلى إنهاء عقد العمل بـ"الهزة".

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