نقل مباراة البحرين وعمان إلى ملعب «الميناء الأولمبي»

2023/01/14 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف لطفي عبود، المسؤول الإداري في ملعب البصرة الدولي، عن صدور قرار من قبل اللجنة المنظمة لـ«خليجي 25» في البصرة، يقضي بنقل مباراة منتخبي البحرين وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 25» التي ستقام الاثنين، إلى ملعب «الميناء الأولمبي»، بدلاً من ملعب «البصرة الدولي» لأسباب تتعلق بإدامة ملعب «البصرة الدولي» وحيويته، بعد أن تأثر بغزارة الأمطار التي هطلت على محافظة البصرة الأسبوع الماضي.

وقال عبود، إنه «تم نقل المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 25 إلى ملعب الميناء، التي ستجمع المنتخب البحريني بشقيقه المنتخب العماني حفاظاً على حيوية ملعب البصرة الدولي الذي يفترض ألا تتجاوز مباريات كرة القدم مدة 8 ساعات على أرضيته في الأسبوع الواحد».

الجدير بالإشارة إلى أن أرضية ملعب «البصرة الدولي» كانت قد تأثرت كثيراً خلال مباراة المنتخبين العراقي والسعودية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى، والتي انتهت بفوز «أسود الرافدين» بهدفين دون مقابل، نتيجة غزارة الأمطار التي سقطت على مدينة البصرة لمدة 24 ساعة متواصلة.

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