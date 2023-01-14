السوداني يقيم مأدبة غداء على شرف وفد اتحادات خليجي 25 وعدد من الإعلاميين ونجوم الكرة الخليجيين

2023/01/14 | 17:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مأدبة غداء، أقيمت على ضفاف نهر دجلة بالعاصمة بغداد، على شرف وفد اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليجي البصرة 25، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج الشقيقة، … Readmore

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