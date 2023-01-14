ملايين مسروقة .. البرازيل تكشف النفقات الهائلة لـ«بولسونارو»

2023/01/14 | 17:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برازيليا- (أ ف ب) كشفت معلومات رفعت عنها السرية في البرازيل، عن أن الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو، أنفق مبالغ كبيرة منها نحو 20 ألف يورو دفعة واحدة في مطعم متواضع، ونحو عشرة آلاف يورو في مخبز غداة زفاف ابنه.… Readmore

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