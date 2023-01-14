ما علاقة ارتفاع الدولار بإسقاط طائرة مسيرة عند قاعدة عين الأسد؟

2023/01/14 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

يرى الخبير في الشأن الأمني سالم الجميلي، وجود علاقة بين الهجوم المخطط على قاعدة عين الاسد والذي انتهى باسقاط طائرة مسيرة قبل أيام، وبين مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق.

وقال الجميلي في تصريح لوكالة "سبوتنك" الروسية، تابعته (بغداد اليوم)، إن "إجراءات البنك المركزي الأمريكي الهادفة إلى الحد من عمليات غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج وبشكل خاص إلى إيران وسوريا ولبنان، هذا الأمر أدى إلى ارتفاع شديد بسعر صرف الدينار العراقي و حدثت الكثير من عمليات تهريب العملة، وتعرضت حكومة السوداني التي تعهدت بتحسين الظروف المعيشية للعراقيين وتخفيض سعر الصرف إلى حرج شديد".

وأوضح الخبير الأمني: "من هنا يمكن رؤية عملية مهاجمة قاعدة عين الأسد من هذه الزاوية، التي لا تعدو عن كونها محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية للتخفيف من ضغوطها الاقتصادية على العراق".

ولفت الجميلي، إلى أن "الهجوم على قاعدة عين الأسد أتى في عشية الاتصالات الدبلوماسية بين السوداني والخارجية الأمريكية لترتيب زيارة رسمية للبيت الأبيض لبحث الجوانب الاقتصادية، وقيل إنها ترتبط برغبة السوداني تحديد جدول زمني لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق".

ويوم الاحد الماضي، قالت وكالة رويترز، إن أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية، أسقطت طائرة مسيرة قرب القاعدة.

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