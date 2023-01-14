2023/01/14 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، موعد مباريات نصف نهائي بطولة خليجي 25.

وقال إعلام الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن عن إقامة مباراة العراق وقطر في نصف نهائي بطولة خليجي25 على ملعب المدينة الرياضية الساعة 4:15 بتوقيت بغداد".

وأضاف أن "مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي البطولة ستقام على ملعب الميناء في تمام الساعة 8:15".

تحرير: أ خ

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