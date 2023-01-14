2023/01/14 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مكافحة المخدرات، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بتجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة الأنبار.وذكرت المديرية، في بيان انه :”بعملية أمنية نوعية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات الأنبار من القبض على متهمين 2 ضبط بحوزتهما سبعة آلاف حبة مخدرة نوع كبتاجون”.

واوضحت “حيث تمت إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات لينالا جزائهما العادل”.

التالي

منذ 3 ساعات

النزاهة تضبط سلفاً بــ 500 مليون دينار نظمت بأسماء موظفين دون علمهم

منذ 6 ساعات

(32) متهماً بالإرهاب في قبضة الأمن الوطني بعد تنفيذ عمليات نوعية في خمس محافظات

منذ 7 ساعات

عمليات بغداد تفتح طريقاً مغلقاً منذ العام 2006

منذ 7 ساعات

القبض على المسؤولة الثانية في ديوان الحسبة لداعش بكركوك

منذ 8 ساعات

وفد أمني رفيع يصل كركوك

منذ 8 ساعات

القبض على مسؤول سابق بالوقف السني

منذ 19 ساعة

قائد عمليات ديالى: نجحنا في احتواء”السموم البيضاء” وهذه نتائج جهودنا

منذ 23 ساعة

شرطة بابل تنفذ 29 مذكرة إلقاء قبض بحق متهمين بقضايا متنوعة

منذ يوم واحد

بعملية مشتركة ..



مكافحة الإرهاب يعتقل عنصرين بداعش في كردستان

منذ يوم واحد

رئيس هيئة المنافذ يصدر توجيها يخص دخول وافدي خليجي البصرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتهما 7 الاف حبة.. اعتقال تاجري مخدرات في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتهما 7 الاف حبة.. اعتقال تاجري مخدرات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).