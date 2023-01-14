مصدر يكشف حقيقة استقالة وزير النفط

2023/01/14 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى مصدر بوزارة النفط نفيا قاطعا ما يشاع عن تقديم نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني استقالته.

وقال المصدر في حديث صحفي ان “هذه الاشاعات تستهدف التقليل من اهمية المشاريع النفطية التي يتم تنفيذها والتي ستسهم في حال اكمالها بالارتقاء بواقع القطاع النفطي بالعراق”.

واضاف ان “المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع النفطي هي جزء من البرنامج الذي اعده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليس في القطاع النفطي فحسب بل بمختلف القطاعات”.

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