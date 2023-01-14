2023/01/14 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استدعى المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، سفير بريطانيا في طهران سيمون شيركليف، احتجاجا على تدخلات بريطانيا.ودانت بريطانيا، “تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مساعد وزير دفاعها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني المركز الخبري الوطني.

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