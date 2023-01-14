مصوباً نحو الداخلية.. مقترحات ’هامة’ من رئيس الوزراء

2023/01/14 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ========= يسعى السيد القائد العام للقوات المسلحة، الى إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في مختلف المجالات وقد وجه سيادته بدراسة تنفيذ المقترحات الآتية والتي ارسلت بكتاب رسمي الى وزارة الداخلية والمرقم (2390436) في 2023/1/14 اولا: إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور والذي يستقطع منة […]

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مقترحات ’هامة’ من رئيس الوزراء أولاً على ايرث نيوز.

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