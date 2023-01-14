2023/01/14 | 18:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0OEG_l3GjLk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصريحات السوداني من برلين صدمت إطار الـ ، ـولاء : الاميركيون لنا حلفاء | اخبار السادسة 2023/1/14) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصريحات السوداني من برلين صدمت إطار الـ ، ـولاء : الاميركيون لنا حلفاء | اخبار السادسة 2023/1/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).