وصفوه بالفوضوي.. الجمهوريون يفتحون تحقيقا حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

2023/01/14 | 18:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من السخيف والفاضح أن ترفض إدارة بايدن مرارًا طلباتنا.

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