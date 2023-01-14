اسعار صرف الدولار في بغداد

2023/01/14 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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انخفضت اسعار صرف الدولار في الاسواق والبورصات بالعاصمة بغداد بمقدار 0.16% عند الاغلاق.

وسجل سعر البيع 158.250 دينارا لكل 100 دولار، منخفضا بواقع 250 دينارا بعد ان كان 158.500 دينارا لكل مئة دولار.

وبلغ سعر الشراء 157.250 دينارا لكل مئة دولار، منخفضا بنسبة 0.16% أيضًا.

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