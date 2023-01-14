أمطار غزيرة في قضاء القائم غرب الأنبار

2023/01/14 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -الأنبارتنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يوضح هطول أمطارا غزيرة في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار.تحرير: أ خ

مصدر الفيديو: tDVq6Z5H5lA

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