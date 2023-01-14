رسوم الطرق والجسور تكفي لانشاء الطريق الحلقي حول بغداد خلال 4 أعوام فقط

2023/01/14 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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يتطلع العراقيون إلى انهاء حقبة طويلة من الجدل حول الاستقطاعات التي تفرضها دوائر المرور عند تسجيل العجلات المرورية وتحويل ملكيتها وغيرها من المعاملات، في الوقت الذي يعاني اصحاب العجلات من تهالك الشوارع والجسور والطرق.

وقادت هذه المفارقة لسنوات طويلة، عددا من اصحاب العجلات الى تصوير وصولات رسوم الطرق والجسور التي يدفعونها، مع عدد من الشوارع والجسور المتهالكة والمليئة بـ"الطسات"، وغيرها من مظاهر تهالك الطرق، في رسالة رمزية عن الاحتجاج على دفع هذه الرسوم دون انفاقها على الطرق والجسور وتحقيق اي تقدم بها.

وبررت مديرية المرور طوال تلك السنوات أن الاموال التي تستقطعها كرسوم تذهب الى وزارة المالية، بالتالي فأن المالية تستخدمها كايرادات غير نفطية لتغطية المدفوعات والالتزامات الاخرى.

الا ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر اليوم السبت، "تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل على أن لا يترتب أثر مالي أو قانوني على الدولة".

هذا القرار يفتح الامال بشأن انهاء المفارقات والجدال الطويل حول مصير هذه الايرادات التي لاتنعكس على انشاء شوارع جيدة واصلاح المتهالك منها.

ولمعرفة مدى أثر هذا القرار وكمية الاموال التي قد تؤدي لاصلاح الطرق وانشاء طرق جديدة، فأنه إيرادات الطرق والجسور المسلمة من المرور الى وزارة المالية في 2020 بلغت 489 مليار دينار، اما في 2021 فقد بلغت 456 مليار دينار.

وفقًا لذلك، فأن المعدل السنوي لايرادات ورسوم الطرق والجسور تبلغ 350 مليون دولار سنويًا، مايعني أنه خلال 4 سنوات ستكون الايرادات قرابة 1.5 مليار دولار وهو مبلغ كبير يكفي لانشاء الطريق الحلقي الرابع حول العاصمة الذي تبلغ كلفته قرابة 1.5 مليار دولار وبطول 6 كيلومتر.

بالتالي فأنها تكفي لاصلاح شوارع وطرق وجسور وانشاء طرق جديدة مستحدثة كثيرة مقارنة بالطريق الحلقي الرابع الذي يعد مشروع ضخم.

وعلى سبيل المثال تبلغ كلفة الطريق السريع يوسفية-دورة الجديد، 160 مليار دينار، مايعني ان ايرادات عام واحد من الطرق والجسور تكفي لانشاء طرق مماثلة.

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