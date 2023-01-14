2023/01/14 | 18:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنو يگول مهدي كريم عن لاعبي منتخب العراق؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nwlKhnTC9PI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنو يگول مهدي كريم عن لاعبي منتخب العراق؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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