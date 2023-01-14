2023/01/14 | 18:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 يناير، 2023 بغداد/المسلة: رجّح مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، السبت، 14 كانون...

ظهرت المقالة مظهر صالح:موازنة 2023 بسقف انفاقي بنحو 200 ترليون دينار مع وجود فائض..



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