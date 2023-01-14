أنقرة تلوح باحتمال شن عملية برية في سوريا

2023/01/14 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار القريب من الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، أن شن عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت".

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