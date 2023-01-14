إيران تنفّذ حكم الإعدام بمسؤول إيراني بريطاني سابق .. ولندن: عمل جبان لنظام همجي لن يمر من دون رد

2023/01/14 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة غير مؤرخة لعلي رضا أكبري الذي دانه القضاء الإيراني بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.© خبر آنلاين/أ ف ب – طهران (أ ف ب) – نفّذ القضاء الإيراني السبت حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل […]

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