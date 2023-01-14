الطب العدلي يُنجز 33 الف فحصاً لإثبات العائدية والنسب لعام 2022

2023/01/14 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم السبت، عن انجاز اكثر من 33 الف فحص لإثبات العائدية والنسب لقضايا محالة من الجهات القضائية والتحقيقية خلال 2022.وذكرت الدائرة في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

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