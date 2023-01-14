2023/01/14 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، سعد بن شريدة الكعبي،اليوم السبت، أن الدول الأوروبية ستعود في نهاية المطاف إلى استيراد الغاز الروسي، محذرا من أن عدم استقرار السوق قد يستمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير قطري: أوروبا ستعود لاستيراد الغاز الروسي المركز الخبري الوطني.

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