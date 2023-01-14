وفاة 60 ألف شخص في الصين جراء كوفيد-19 منذ ديسمبر الماضي

2023/01/14 | 18:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي قرابة 60 ألف شخص في الصين جراء كوفيد-19، منذ أن تخلت البلاد فجأة عن سياستها المُشددة "صفر كوفيد" في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، حسبما قال مسؤول صحي من مفوضية الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي السبت.

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