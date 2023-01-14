2023/01/14 | 19:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: he0UZJ2oMjc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفير الايراني لدى بغداد ينفي تهريب الدولار الى ايران) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفير الايراني لدى بغداد ينفي تهريب الدولار الى ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).