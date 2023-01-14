النفط تنفي استقالة وزيرها: إشاعات تستهدف التقليل من أهمية المشاريع النفطية 

2023/01/14 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت وزارة النفط، اليوم السبت، ما يشاع عن تقديم نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني استقالته.

وقال بيان للوزارة، إن "هذه الإشاعات تستهدف التقليل من أهمية المشاريع النفطية التي يتم تنفيذها والتي ستسهم في حال إكمالها بالارتقاء بواقع القطاع النفطي في العراق".

وأضاف، أن" المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع النفطي هي جزء من البرنامج الذي أعده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليس في القطاع النفطي فحسب بل بمختلف القطاعات".

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