طائرة A220 تنضم إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية

2023/01/14 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، السبت، انضمام طائرة جديدة لأسطول الناقل الوطني.

وقال مدير عام الخطوط الجوية كريم كاظم حسين في بيان، إنه "تسلم رسمياً الطائرة من طراز A220".

وأضاف، أن "الطائرة انضمت لأسطول الناقل الوطني".

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