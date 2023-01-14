وزير قطري: أوروبا ستعود لاستيراد الغاز الروسي

2023/01/14 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، سعد بن شريدة الكعبي، أن الدول الأوروبية ستعود في نهاية المطاف إلى استيراد الغاز الروسي، محذرا من أن عدم استقرار السوق قد يستمر لسنوات.

وخفضت موسكو إلى حد كبير صادرات المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الكعبي خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي الذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاء في تصريح للكعبي: "يقول الأوروبيون اليوم إنه لا مجال لذلك"، لكن "نحن محظوظون بقدرتنا على النسيان والمسامحة..



وأعتقد أن الأمور تصطلح بمرور الوقت"، مشيرا إلى أهمية استخلاص العبر وتنويع المصادر.

وتابع قائلا "برأيي..



الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا".

وتراجعت صادرات "غازبروم" الروسية من الغاز إلى الاتحاد الاوروبي وسويسرا بنسبة 55% في عام 2022، بحسب ما أعلنت الشركة في وقت سابق هذا الشهر.

وبسبب الشتاء الدافئ نسبيا في أوروبا، فإن الدول الأوروبية تمكنت من توفير المخزون.

وفي هذا الصدد قال الكعبي "لحسن الحظ، لم يكن لديهم طلب مرتفع للغاية على الغاز بسبب الطقس الأكثر دفئا..



المشكلة هي ما الذي سيحدث عندما يرغبون بتجديد مخزوناتهم العام المقبل"، مشيرا إلى عدم تدفق الكثير من الغاز إلى السوق حتى عام 2025.

وتوقع الكعبي أن يظل الوضع "متقلبا لبعض الوقت".

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