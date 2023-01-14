’في أي وقت’.. تركيا تلوح بتدخل عسكري داخل سوريا

2023/01/14 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المستشار القريب من الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، أن شن عملية عسكرية برية في سوريا “ممكن في أي وقت”.وقال قالن لصحافيين من عدة وسائل إعلام أجنبية منها وكالة فرانس برس “نواصل دعم العملية السياسية” التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو.وتابع “لكن شن عملية برية […]

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