2023/01/14 | 19:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 يناير، 2023 بغداد/المسلة: طالب رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة في إيران، عباس علي...

ظهرت المقالة إيران تطالب امريكا بتسليمها المتهمين باغتيال سليماني أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تطالب امريكا بتسليمها المتهمين باغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تطالب امريكا بتسليمها المتهمين باغتيال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).