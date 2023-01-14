2023/01/14 | 19:41 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدر حكومة أونتاريو أن المقاطعة قد تفقد ما لا يقل عن 85 مائة من معلمي الطفولة المبكرة المسجلين بحلول عام 2026.تبدأ أونتاريو مشاورات القوى العاملة مع الأشخاص في قطاع رعاية الأطفال يوم الاثنين، وتوضح التقارير التي حصلت عليها The Canadian Press أن الحكومة تتوقع أن تكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 14000 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة أونتاريو تعلن عن نقص في معلمي الطفولة المبكرة وهذه هي الحلول المقترحة شبكة القيقب الدولية.

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