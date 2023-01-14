العراق يبحث تطبيق نظام دولي لتسهيل عبور الشاحنات والبضائع على أراضيه

2023/01/14 | 19:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبور الحدود بشكل أسرع لسائقي الشاحنات.

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