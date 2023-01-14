"عمل بغيض وبربري".. الرئيس الفرنسي يدين إعدام إيران "أكبري"

2023/01/14 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعدام إيران لمواطن بريطاني من أصل إيراني، علي رضا أكبري، واصفا إياه بـ"العمل البغيض والبربري".

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