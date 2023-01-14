الكهرباء: سنشهد توقيع عقود مع شركات عالمية كبرى

2023/01/14 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الكهرباء اليوم السبت عن توجيه من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني بالتعاقد مع شركات عالمية كبرى.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون تعاقدات وزارة الكهرباء مع الشركات العالمية الرصينة".

واضاف أن "وزارتنا تستعد لهذا التحول ووضع خطط ستراتيجية للعمل به"، مبينًا أنه "ستشهد الوزارة التوقيع مع كبار الشركات العالمية في مجال الكهرباء".

ووقعت وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم مع سيمنز الالمانية خلال تواجد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في برلين يوم امس الجمعة، ليضيف العقد 6 الاف ميغا واط الى المنظومة الوطنية.

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