بعد موجة غضب من اعتقاله.. إطلاق سراح ناشط بارز بقضية انفجار مرفأ بيروت

2023/01/14 | 20:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السلطات الأمنية اللبنانية، السبت، سراح الناشط في قضية انفجار مرفأ بيروت، ويليام نون، بعدما موجة الغضب العارمة التي أعقبت اعتقاله أمس الجمعة.

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