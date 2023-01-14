2023/01/14 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استطلاع رأي..



ارتفاع أسعار الدولار الى أين يتجه؟ المركز الخبري الوطني.

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