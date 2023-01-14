خبراء الارصاد يحذرون من عاصفة جديدة تهدد كاليفورنيا

2023/01/14 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذّر خبراء الأرصاد الجوية الأمريكيين، اليوم السبت، من خطر يهدد وسط ولاية كاليفورنيا بفيضانات “كارثية” نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستضرب العاصفة الثامنة على التوالي أرضاً رطبة غير قادرة على امتصاص المزيد […]

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