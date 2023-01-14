انطلاق تظاهرة لسكان حي

2023/01/14 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -كركوك

انطلقت تظاهرة لسكان حي "الباروت خانة" في محافظة كركوك، اليوم السبت، احتجاجاً على حملات بلدية المحافظة لهدم 400 منزل.

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