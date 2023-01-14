الساهر: لم أطلب مبالغ مالية مقابل المشاركة في أفتتاح خليجي 25

2023/01/14 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -متابعةكشف الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم السبت، عن أسباب عدم حضوره لاحتفالية افتتاح بطولة خليجي 25.وقال الساهر عبر بصمة صوتية مع الشاعر البصري داود الغنام تابعتها (بغداد اليوم) أنه "لم يتلق سوى اتصالا هاتفيا واحدا من محافظ البصرة أسعد العيداني عن طريق مدير أعماله"، موضحا أنه "تم الاعتذار بطريقة ودّية لاسيما وأن المحافظ تقبل ذلك".وأضاف الساهر "لم أطلب أي مبالغ مالية كبيرة مقابل الاشتراك في حفل افتتاح بطولة خليجي 25، وان ما تم اتهامي به لم يكن صحيحا، وما يهمني الفوز الذي يحققه المنتخب العراقي وفرحة الجماهير بالتنظيم الرائع"، كاشفا عن "تسجيله أغنية عن البطولة لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب".وهذا تعرض الفنان القيصر كاظم الساهر إلى موجة من الانتقادات على خلفية عدم مشاركته في حفل افتتاحية بطولة خليجي25.





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