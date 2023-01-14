2023/01/14 | 20:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mJgkicLDAlI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يوقع مع الألمان أهم المذكرات..المخاوف تزداد من التحركات الإيرانية | اخبار الثامنة 2023/1/14) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يوقع مع الألمان أهم المذكرات..المخاوف تزداد من التحركات الإيرانية | اخبار الثامنة 2023/1/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).