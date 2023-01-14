الكهرباء: سنشهد التوقيع مع شركات عالمية كبرى

2023/01/14 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، السبت، أنها ستوقع مع شركات عالمية كبرى في مجال الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء وجّه بأن تكون تعاقدات وزارة الكهرباء مع الشركات العالمية الرصينة".

وأضاف، أن "وزارتنا تستعد لهذا التحول ووضع خطط استراتيجية للعمل به، وستشهد الوزارة التوقيع مع كبار الشركات العالمية في مجال الكهرباء".

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