2023/01/14 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحقّق الرقم الصعب في حضور الجماهير الرياضية إلى البصرة السوداني يصف خليجي 25 بالعرس العربي الأخوي ورشيد يكرّم المنتخب بغداد – ساري تحسين البصرة – الزمان وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة ، بالعرسٍ العربي والاخوي على ارض العراق.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، أقام […]

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