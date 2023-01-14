2023/01/14 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل لجنة برلمانية مشتركة والإتفاق على تسهيل تنقّل مسافري البلدين العراق والأردن يحسمان الربط الكهربائي ويتدارسان بيع النفط عبر العقبة بغداد – قصي منذر بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع نظيره الأردني أحمد الصفدي، ملف الربط الكهربائي بين البلدين.وقال الحلبوسي في تصريح مشترك تابعته (الزمان) امس (ناقشنا العلاقات الثنائية والقطاعات الاقتصادية المهمة، حيث بحثنا […]

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