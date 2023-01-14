2023/01/14 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشّح سابق للرئاسة يقترح حواراً وطنياً شاملاً بغداد – ندى شوكت اقترح المرشح السابق المستقل لمنصب رئاسة الجمهورية خالد شيخ صديق عبد العزيز الحسني، مبادرة وطنية لملء الفراغ في موضوع ايجاد منصة حوارية محايدة لتبادل الاداء بين الاطراف العراقية كافة.وقال بيان صحفي تلقته (الزمان) أمس ان من شأن ذلك (ايجاد الحلول المناسبة والشمولية للمدة […]

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