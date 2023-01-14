وزير الصحة من كربلاء: الخدمات الصحية في المحافظة متميزة

2023/01/14 | 20:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم تطبيق تجربة إعادة تأهيل مستشفى الكاظمية في جميع المحافظات.

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