تقرير: التغير المناخي في العراق ينذر بانهيار المجتمعات الحضرية

2023/01/14 | 21:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أوضح موقع بولتزر سنتر، السبت 01/14/2023، أن تغير المناخ في العراق...

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