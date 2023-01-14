2023/01/14 | 21:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت مصادر مطلعة، السبت 01/14/2023، عن اعتقال احد أعضاء لجنة أبو...

ظهرت المقالة مصادر: اعتقال احد أعضاء لجنة أبو رغيف اثناء محاولته الهروب من مطار بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: اعتقال احد أعضاء لجنة أبو رغيف اثناء محاولته الهروب من مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: اعتقال احد أعضاء لجنة أبو رغيف اثناء محاولته الهروب من مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).