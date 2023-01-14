2023/01/14 | 21:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 06AzQ5vLFNY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظاهرة الرمي العشوائي في المناسبات | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ظاهرة الرمي العشوائي في المناسبات | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).